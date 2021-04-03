В Верхней Пышме рецидивист украл у своей знакомой банковскую карту и снял с нее 250 тысяч

На украденные деньги мужчина стал покупать алкоголь. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В полицию Верхней Пышмы за помощью обратилась женщина, которая пожаловалась на своего знакомого. По ее словам, он похитил у нее сотовый телефон и деньги — 250 тысяч рублей. Найти его удалось лишь в Екатеринбурге. Им оказался 31-летний рецидивист, который ранее уже был судим за кражи.

- При допросе подозреваемый пояснил, что 19 марта он направился в гости к своей знакомой, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - На протяжении суток молодые люди распивали спиртные напитки. Ближе к вечеру женщина уснула от большого количества выпитого алкоголя. Молодой человек в поисках денег начал осматривать личные вещи потерпевшей. В прихожей он обнаружил ее банковскую карту и сотовый телефон.

Деньги с карточки он снял в ближайшем отделении банка, после чего отправился в столицу Урала, где закупился алкоголем. Затем он вновь решил снять деньги с карточки, но та была уже заблокирована. А вскоре его задержали. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы, и штраф до 80 тысяч рублей.