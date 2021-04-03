Эвакуировались 10 человек: в Нижнем Тагиле загорелся девятиэтажный дом

К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Нижнем Тагиле на улице Победы загорелся девятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло на балконе в квартире на седьмом этаже. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.
- Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание было потушено населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных.
Никто из людей не пострадал.