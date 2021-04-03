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Происшествия3 апреля 2021 14:44

Эвакуировались 10 человек: в Нижнем Тагиле загорелся девятиэтажный дом

Пламя погасили сами жильцы еще до прибытия пожарных
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнем Тагиле на улице Победы загорелся девятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло на балконе в квартире на седьмом этаже. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

- Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание было потушено населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных.

Никто из людей не пострадал.

ЧП