Эвакуировались 10 человек: в Нижнем Тагиле загорелся девятиэтажный дом

К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнем Тагиле на улице Победы загорелся девятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло на балконе в квартире на седьмом этаже. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

- Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание было потушено населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных.

Никто из людей не пострадал.