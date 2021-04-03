Коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 320 тонн грязи

В субботу днем уборку города продолжают 209 единиц коммунальной техники. Фото: Евгения ГУСЕВА

Хоть уже месяц, как весна, и снегопадов капитальных давненько не было - все как-то дождик больше - а коммунальные службы тем не менее продолжают отчитываться о том, сколько снега они вывезли из города. Надо понимать, что это сугробы, которые накопились за зиму и так до сих пор и не растаяли. Впрочем, лишь снегом дело не ограничивается.

- За минувшие сутки полигоны приняли 1,3 тысячи тонны снега, 44,5 тонны мусора и 320 тонн грязи, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Службы благоустройства Екатеринбурга днем 3 апреля планируют задействовать 209 единиц техники для уборки улиц и 180 рабочих.

В мэрии напоминают, что 24 апреля в Екатеринбурге пройдет общегородской День чистоты. В городе коммунальщики и добровольцы проведут санитарную уборку улиц, скверов, парков, лесопарков и дворов.