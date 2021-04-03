На проспекте Ленина из-за сошедшего с путей колеса встали трамваи

Трамвай встал около гостиницы Исеть. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В социальных сетях днем появились сообщения о том, что якобы из-за поломки остановилось движение трамваев на проспекте Ленина. В частности, в паблике "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети Вконтакте, очевидцы рассказывают, что встал состав на кольце около гостиницы Исеть.

- Подписчик сообщает, что возле Сити-центра у трамвая вырвало колесную пару. Из-за случившего движение трамваев остановлено, - сообщается в "Инцидент.Екатеринбург".

В центральной диспетчерской трамвайно-троллейбусного управления информацию подтвердили лишь частично.

- Колесные пары у нас не вырывает. Там буксир шел и немного одно колесо сошло чуть-чуть по кривой, - уточнили в ТТУ. - Его поставили на место и поехали дальше. Была лишь небольшая задержка движения.