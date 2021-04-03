«Возможно, это инфаркт»: у колледжа Ползунова в центре Екатеринбурга скончался мужчина

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На проспекте Ленина этим утром у колледжа Ползунова работали сотрудники полиции. Следственно-оперативная группа выясняла, что случилось с мужчиной, тело которого было обнаружено на остановке рядом с учебным заведением. По предварительной информации, причина смерти не криминальная.

- Личность мужчины полиция уже установила. Это местные житель, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Рано утром он ехал на работу в машине со своим знакомым и неожиданно почувствовал себя нехорошо.

Мужчина попросил остановить машину, чтобы выйти и подышать. Почти сразу после этого он скончался.

- По мнению специалистов, произошедшее связано с проблемами со здоровьем, возможно, это инфаркт или инсульт, - добавил Валерий Горелых. Более подробные и точные обстоятельства инцидента полиция устанавливает.