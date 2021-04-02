Для свердловского минздрава закупят 112 минивэнов

Машины должны быть семиместными и с механической коробкой передач Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили конкурс на покупку 112 легковых автомобилей для нужд регионального министерства здравоохранения, он же выступает в качестве заказчика. Планируется, что на их приобретение потратят 97,7 миллиона рублей, то есть около 870 тысяч рублей за штуку. Такая информация появилась на портале государственных закупок.

- Машины должны быть семиместными и с механической коробкой передач. Требуемый тип привода авто: моноприводный. Топливом для транспорта должен служить бензин, - говорится в объявлении на портале государственных закупок.

Конкурс продлится до 15 апреля этого года. Если найдется подрядчик, который возьмется за заказ, в течение двух месяцев машины доставят по территориальным больницам.