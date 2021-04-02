В торговых центрах Нижнего Тагила откроют пункты вакцинации от коронавируса

Мобильные пункты будут работать 3 и 4 апреля с 10:00 до 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местные жители смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса в торговом центре «DEPO», также желающих ждут в ТЦ «Гороскоп». Вакцинация в этих точках пройдет в ближайшие выходные: мобильные пункты будут работать 3 и 4 апреля с 10:00 до 22:00. Тагильчан будут прививать отечественным препаратом «Спутник V».

- Для снижения заболеваемости COVID-19, необходимо охватить вакцинацией 60% населения города, чтобы выработать иммунную прослойку. В первую очередь необходимо привить граждан старшего поколения, медиков, педагогов, - отмечают в администрации Нижнего Тагила.

Чтобы сделать прививку в торговом центре, необходим только паспорт. Также защититься от коронавируса можно и в городских больницах, но для этого необходимо записываться заранее.