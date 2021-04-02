Под Первоуральском две мошенницы вынесли из квартиры пенсионерки 90 тысяч

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Первоуральском две мошенницы унесли из квартиры 87-летней женщины 90 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала прибывшим на место сотрудникам полиции, что накануне она вернулась из церкви, в это же время в дверь позвонили. Пенсионерка увидела на пороге незнакомку, которая разговорилась с ней и под надуманным предлогом зашла в квартиру. Все это время она делала пометки в ежедневнике.

- Спустя пару минут, в спальне зазвонил телефон, пенсионерка пошла ответить на телефонный звонок и в комнате обнаружила еще одну неизвестную ей женщину, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Сразу после этого девушки сбежали, пенсионерка решила проверить свои накопленные сбережения и поняла, что мошенницы забрали все ее деньги. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».