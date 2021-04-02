Уральские авиалинии запустили дополнительные рейсы в ОАЭ

Прямое сообщение будет налажено с Дубаем, Шарджей и Рас-эль-Хайму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» выпустит дополнительные рейсы до Объединенных Арабских Эмиратов и обратно. Прямое сообщение будет налажено с Дубаем, Шарджей и Рас-эль-Хайму. Во время летнего сезона перелеты будут осуществляться из 13 российских городов.

- Новые рейсы в Дубай будут отправляться из Новосибирска по воскресеньям, из Красноярска – по пятницам, из Астрахани – по воскресеньям, уточняют в пресс-службе авиакомпании.

Полеты в Шарджу из Новосибирска будут осуществляться по понедельникам, Екатеринбург – вторник, Минеральные воды – среда, Пермь – по вторникам. Нижний Новгород – воскресенье. Билеты из заявленных городов уже появились в продаже. С более подробным расписанием вылетов можно ознакомиться на официальном сайте компании.