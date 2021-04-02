Детский онкологический центр Екатеринбурга получил новое оборудование

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге детский онкологический центр получит уникальное оборудование, в ближайшее время там появится хирургический эндоскопический комплекс. В него входят осветительное оборудование с возможностью видеозаписи, отслеживающее устройство, монитор, на которой можно выводить изображение, а также аппарат современной электрокоагуляции, позволяющий оперативно удалять новообразования в организме.

- Осветительные приборы в онкоцентре давно устарели, да и индивидуальных осветителей у нас не было. С набором нового оборудования оперировать станет на порядок удобнее и, главное, безопаснее», – цитирует пресс-служба фонда святой Екатерины хирурга центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы Анну Чванову.

Новое оборудование оплатил председатель фонда Игорь Алтушкин. Теперь у хирургов появилась возможность проводить сложные операции с ювелирной точностью.