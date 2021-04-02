В пожаре в двухэтажном доме под Первоуральском погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Кузино под Первоуральском минувшей ночью произошел пожар в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме. Сообщение о нем поступило 00:20 по местному времени. Спасатели установили, что на площади в 120 квадратных метров полностью сгорели две квартиры, также оказалась поврежденной стена и кровля третьей квартиры.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы пять человек, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Во время разбора завалов, который завершился ближе к 5:40, нашли тело одного погибшего мужчины. Сейчас устанавливается его личность.