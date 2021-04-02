В Екатеринбурге 28-летний мужчина перевел мошенникам 596 тысяч рублей

Примечательно, что вызов поступил не со стандартного номера 900 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28-летний мужчина отдал телефонным мошенникам 596 тысяч рублей. Пострадавший принес заявление в полицию 1 апреля и рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Примечательно, что вызов поступил не со стандартного номера 900, а с мобильного телефона, начинающегося на «499». По словам «специалиста», в регионе орудует банда злоумышленников из кредитной организации. Чтобы поймать преступников, мужчине предложили оформить кредит.

- Доверчивый екатеринбуржец согласился помочь. После поступления заемных средств потерпевший обналичил необходимую сумму и через платежные терминалы по частям перевел на указанные неизвестной счета, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сыщики устанавливают обстоятельства преступления.