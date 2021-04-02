Девушки готовились к конкурсу полтора месяца. Фото: пресс-служба вуза

В Екатеринбурге выбрали главную красавицу Уральского института управления (филиала РаНХИГС).

Церемония состоялась 1 апреля. В ней приняли участие десять ослепительных студенток вуза со всех трех факультетов. Девушки готовились к конкурсу полтора месяца.

За это время они успели позаниматься с 18 педагогами – по вокалу, хореографии, сценической речи и другим направлениям. На сцене девушки показывали вокальные, танцевальные и театральные номера. Удивительные перфомансы перебрасывали участниц то на бродвейскую площадку, то на берлинскую дискотеку, то в атмосферу вечеринки в центре Манчестера.

Члены жюри отметили талант и красоту каждой участницы. Номинации распределились следующим образом:

Студентки соревновались в разных дисциплинах. Фото: пресс-служба вуза

«Мисс Артистичность» - Елизавета Перегримова; «Мисс Грация» - Мария Вандина; «Мисс Обаяние» - Татьяна Кузьмина; «Мисс Фитнес» - Алсу Мавлитбаева; «Мисс Элегантность» - Валерия Степанова; «Мисс Фотогеничность» - Людмила Долгих; «Мисс Харизматичность» - Елена Ладыжникова; «Мисс Эрудиция» - Татьяна Лахова; «Мисс Креативность» - Алисия Палкина; «Мисс Энергичность» - Екатерина Кочнева;

«Первая Вице-Мисс Уральский институт управления – 2021» - Елена Ладыжникова; «Вторая Вице-Мисс Уральский институт управления – 2021» - Татьяна Лахова; «Мисс Зрительских симпатий» - Мария Вандина;

Титул «Мисс Уральский институт управления Президентской Академии – 2021» достался Алисии Палкиной

Титул «Мисс Уральский институт управления Президентской Академии – 2021» достался Алисии Палкиной.