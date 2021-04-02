В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где детей кормили некачественной едой

Качество блюд, которые подаются в школьной столовой, не отвечает нормам технологии их приготовления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района проведет проверку в школе № 29, на которую пожаловались ученики и их родители. Накануне в СМИ появилась информация, что качество блюд, которые подаются в школьной столовой, не отвечает нормам технологии их приготовления.

- В рамках надзорных мероприятий прокуратурой района будет дана оценка соблюдению федерального законодательства при организации питания учащихся образовательной организации, а также соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Если ведомство найдет факты, которые подтверждают слова школьников, то будут приняты меры прокурорского реагирования, которые направят на разрешение ситуации и устранение нарушений.