В Свердловской области следственный комитет начал проверку аварии, в которой пострадали пять детей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области следственный комитет проведет проверку по факту аварии, которая произошла в Полевском. В ведомстве выяснят, почему группа детей и их классный руководитель ехали на внешкольное мероприятие на частном транспорте одной из родительниц. Следователи будут опрашивать и участников ДТП, и представителей организации школы, где учатся пострадавшие.

По итогам осмотра была госпитализирована одна учащаяся. Для определения степени тяжести вреда пострадавшей девочки проводится соответствующая экспертиза, - заявили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, авария произошла вечером 1 апреля. Ученики вместе со своим классным руководителем и мамой одного из учеников ехали на интеллектуальную игру. 35-летняя женщина, управляя минивэном Mitsubishi Dion, не справилась с управлением и съехала в кювет. Травмы получили пятеро детей.