В Екатеринбурге разыскивают мужчину, устроившего ДТП с пострадавшим

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге разыскивают мужчину по фамилии Алексеев, который 12 июня 2019 года, около двух часов ночи, устроил ДТП с пострадавшим и скрылся. Подозреваемый на Volkswagen Touareg столкнулся с Chevrolet Cruze. Водитель второго автомобиля получил травмы, которые специалисты определили как тяжкий вред здоровью.

- В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга он в нарушение правил дорожного движения, двигаясь по улице Шефской со стороны улицы Совхозной, выехал на перекресток с проспектом Космонавтов и улицей Бакинских Комиссаров на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Cruze, двигавшейся на зеленый свет. Фигурант дела на следственные мероприятия не является, в связи с чем его объявили в розыск, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В отношении Алексеева специализированным подразделением ГСУ регионального главка МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ.

В полиции попросили всех, кто может знать, где может находиться разыскиваемый, сообщить об этом по линии 02 или круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.