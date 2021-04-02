На КОРе полиция накрыла склад, где хранилось 4500 бутылок контрафактного пива из Казахстана

Нелегальная продукция хранилась на Кировском оптовом рынке. Фото: гугл-карты

В Екатеринбурге изъяли крупную партию нелицензированного алкоголя. Как рассказал «КП» осведомленный источник, в одном из павильонов на «КОРе» было обнаружено порядка 4500 бутылок казахстанского пива.

- Эта продукция не была внесена в систему ЕГАИС, также на нее не было товарно-транспортных документов, - уточнил наш собеседник.

Изъятие алкоголя проходило в рамках операции «Контрафакт», которую проводили сотрудники управления по регулированию алкогольного рынка вместе с полицейскими из отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка.

Сейчас весь изъятый алкоголь направили на ответхранение.

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