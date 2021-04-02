Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая в 10:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге генеральная репетиция парада Победы впервые пройдет днем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии после первого заседания организационного комитета по подготовке к празднованию 76-го Дня Великой Победы. Горожане смогут посмотреть на репетицию 7 мая в 10:00.

- С соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора по защите от COVID-19, будут допущены зрители. Стоит отметить, что к тому времени на площади 1905 года будут установлены большие экраны, динамики и зрительские ряды, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сам парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением пеших расчетов всех родов войск, сил МЧС, МВД, механизированной колонны и пролетом авиации состоится 9 мая в 10:00. Затем по центральной улице столицы Урала пройдет шествие «Бессмертного полка». С 14:00 до 20:00 на площади 1905 года можно будет под открытым небом посмотреть историческую хронику и художественные фильмы о подвиге советских воинов.

Под конец праздничного дня в Историческом сквере пройдет гала-концерт и салют, залпы которого в 22:30 дадут орудия из трех точек уральской столицы: акватории Городского пруда, летнего парка «Уралмаш» и Преображенского парка.

Расписание репетиций парада Победы в Екатеринбурге в 2021 году и график перекрытий можно посмотреть здесь.