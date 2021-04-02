В «Кольцово» две подруги перед вылетом в Сочи украли дорогие духи

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

В Екатеринбурге две подруги приехали в аэропорт «Кольцово», чтобы улететь на долгожданный отдых в Сочи и перед вылетом решили зайти в один из магазинов аэровокзала. Болтая между собой, они сначала разглядывали элитный парфюм, а затем взяли один из флаконов популярного бренда и договорились не платить за него.

- Проверив, что за ними никто не наблюдает, одна из девушек сорвала защитную наклейку с упаковки духов и передала украденное подруге. Девушка спрятала духи во внутренний карман куртки, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Как только сотрудники магазина обнаружили пропажу, они обратились в транспортную полицию. Сотрудники полиции установили личности девушек и задержали их спустя несколько дней после возвращения с отдыха.

Линейным отделом МВД России в аэропорту Кольцово в отношении 22-летней уроженки Новосибирской области и 30-летней жительницы Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Девушкам грозит до двух лет лишения свободы.