Горожанам разрешат выращивать овощи в ЦПКиО

Фото: пресс-служба ЦПКиО

К началу лета 2021 года в ЦПКиО имени Маяковского разработают общественный огород, где любой горожанин бесплатно сможет выращивать в теплице зелень, цветы, а также фрукты и овощи. Для этого нужно подать заявку на аренду грядки и заполнить анкету. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Теплицу разместят справа от центрального входа в Парк Маяковского, сейчас возводят ее каркас. Главное правило – регулярный уход за своей грядкой, или же это место отдадут под патронаж другого любителя выращивать зелень.