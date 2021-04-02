В Камышлове 14-летняя девочка забралась на трубу котельной и не смогла слезть

Фото: Владимир Кустов

В Камышлове накануне днем 14-летняя девочка напугала горожан, взобравшись на самый верх трубы заброшенной котельной. Спуститься обратно школьница сама не смогла. Это заметили очевидцы, которые вызвали спасателей.

- В 15:20 в пожарно-спасательную службу Камышлова поступило сообщение о том, что девочка 14-ти лет забралась на трубу котельной и не может спуститься обратно. К месту происшествия выезжали четверо пожарных, одна единица спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели помогли спуститься девочке с помощью автолестницы. После этого ребенка передали для осмотра медикам.

Очевидцы рассказали «КП-Екатеринбург», что вчера, сразу же после случившегося, чтобы никто больше не забрался на трубе, снизу сваркой срезали ступени.