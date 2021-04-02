Почти 2 миллиона пассажиров отправлено с вокзалов и станций СвЖД в марте 2021 года

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативным данным, в марте 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров (-0,1%), в дальнем следовании – 0,4 млн (-19,1%). Пассажирооборот в марте 2021 года составил 505 млн пасс-км, что на 16,7% меньше марта 2020 года.

За три месяца (январь-март) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 5 млн пассажиров, что на 18,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 3,8 млн пассажиров (-15,3%), в дальнем следовании – 1,2 млн (-31,4%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года снизился на 29,5% и составил 1,4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в марте 2021 года, по оперативным данным, перевезено 85,9 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 79,4 млн пассажиров (+5,1%), в дальнем следовании – 6,5 млн (+0,9%). Пассажирооборот в марте 2021 года составил 6,8 млрд пасс-км, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего за январь-март 2021 года перевезено 221,9 млн пассажиров (-14,3% к январю-марту 2020 года), из них в дальнем следовании – 17,5 млн пассажиров (-22,2%), в пригородном сообщении – 204,4 млн (-13,6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года снизился на 24,4% к уровню прошлого года и составил 18,4 млрд пасс-км.