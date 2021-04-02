В Академическом водитель врезался в столб, а затем набросился на прохожих, которые хотели ему помочь

Фото: УК Академический

В Академическом, на перекрестке улиц Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина накануне, в десятом часу вечера, мужчина не справился с управлением своего автомобиля и въехал в столб. Очевидцы поспешили помочь водителю, однако он неадекватно отреагировал на это и набросился на них с кулаками.

- Неравнодушным академчанам стало ясно: причина рассеянного вождения не, например, в состоянии здоровья водителя, а, скорее всего, в алкогольном опьянении. Это, по словам очевидцев, подтверждал и характерный запах, идущий от автовладельца, - рассказали в УК «Академический».

Чтобы усмирить дебошира, прохожие повалили его на землю, а затем передали службе безопасности района. До приезда ГИБДД представителям группы быстрого реагирования Академического пришлось надеть на мужчину наручники, так как тот продолжал распускать руки и угрожать прохожим.

Мы запросили комментарий о произошедшем в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.