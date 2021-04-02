Уралец через суд вернул деньги за билет на концерт «Руки вверх» и получил компенсацию морального вреда

Суд взыскал в пользу фаната Руки вверх», не попавшего на концерт, 3 620 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноуфимска купил билет на концерт группы «Руки вверх», который должен был пройти 20 июня 2020 года, однако любимая группа уральца не приехала и выступление не состоялось. Концерт перенесли на 3 июля 2021 года. Новая дата не устроила красноуфимца, и он захотел вернуть потраченные на билет деньги в сумме 2 400 рублей. Но сделать ему это не удалось.

- Все попытки вернуть деньги, как сообщил потребитель, ни к чему не привели. Обращение потребителя в Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора стало поводом для подачи иска в районный суд о расторжении договора, взыскании уплаченных за билеты денежных средств, убытков, штрафа за неудовлетворение требований потребителя, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

В итоге суд взыскал в пользу фаната Руки вверх» 3 620 рублей. Уральцу вернули деньги за билет, 1 000 рублей компенсации и еще 200 рублей убытков.