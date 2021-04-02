УрФУ объявил новый конкурс на строительство общежития

Строители уже вырыли котлован и забили первые сваи, однако УрФУ расторг контракт Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

Уральский федеральный университет объявил новый конкурс на строительство 16-этажного общежития на улице Фонвизина, 8 в Екатеринбурге. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта - 1,2 миллиарда рублей. Аукцион пройдет 9 апреля.

Конкурс на поиск подрядчика объявлен второй раз. Ранее договор был заключен с компанией «Группа ЛСР». Строители уже вырыли котлован и забили первые сваи, однако УрФУ расторг контракт.

- «УрФУ» уведомил ООО «ЛСР. Строительство - Урал» о своем одностороннем отказе от исполнения контракта на демонтаж старого и постройку нового общежития, указав что действует в соответствии с Федеральным законом №44 (п.1, ч.15, ст. 95), - объясняли ранее в пресс-службе «Группы ЛСР».

Речь идет о статье, согласно которой заказчик обязан принять решение об отказе от исполнения контракта в нескольких случаях: если было установлено, что исполнитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам тендера, либо если он предоставил неверную информацию о своем соответствии этим требованиям.

Отметим, что возвести жилье для студентов должны до 7 ноября 2022 года - к Всемирным студенческим играм 2023 года.