Фото: предоставлено ЦК-Урал

Подробности самого романтичного путешествия к звездам будут раскрыты жителям Екатеринбурга накануне Дня космонавтики. В воскресенье, 11 апреля, на площади им. А. Соловьева (ул. Студенческая, 3) стартует совместный стрит-арт-проект Центра культуры «Урал» и компании «Атомстройкомплекс» – «Discovery: открываем космос заново», приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос.

Известный екатеринбургский уличный художник Илья Мозги переосмыслит значение открытия космической эры: на поверхности 12 секций классического советского забора ПО-2 появится история-мечта о путешествии к звездам. С 6 по 10 апреля автор будет переносить эскиз на бетон, а затем начинающие художники Екатеринбурга добавят цвет. Еще одна уникальная особенность проекта в том, что секции забора будут расставлены по кругу. Чтобы заново открыть для себя тему космоса, зрителям нужно попасть внутрь арт-объекта.

Торжественный запуск проекта «Discovery: открываем космос заново» состоится в воскресенье, 11 апреля, в 12.00: школьники завершат раскраску забора и совместно с художником представят свое видение – зачем нам сегодня отправляться к далеким мирам.

-Это романтическая зарисовка о поступке простого человека, жителя Екатеринбурга, возможно, соседа по лестничной клетке, который решился на полет в космос ради любимой, а может, и всего Урала. Его цель – «достать с неба звезду». Как он это будет делать, вопрос открытый. Но беру на себя ответственность за спойлер – звезду он доставит на землю в родной город, - рассказал художник Илья Мозги.

После открытия арт-объекта на площади им. А. Соловьева состоится праздничный концерт в честь Дня космонавтики. А с 12 апреля горожан ждет необычное продолжение проекта «Discovery: открываем космос заново»: фрагмент космической истории от Ильи Мозги сможет получить любой желающий – будет объявлен аукцион секций забора. Арт-объект простоит под открытым небом до 25 апреля, чтобы екатеринбуржцы успели побывать на площади рядом с Центром культуры «Урал» и познакомиться с ним.

Следить за созданием истории космического путешествия можно в соцсетях Центра культуры «Урал», а также по хештегу #открываемкосмосзаново.

Партнер проекта: компания «Леруа Мерлен». Информационная поддержка: телекомпания «4 канал», холдинг «Комсомольская правда-Урал».