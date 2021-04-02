В выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будет тепло

В Свердловской области и Екатеринбурге в эти выходные – 3 апреля и 4 апреля 2021 года будет по-настоящему весенняя погода. Судя по прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, днем столбики термометров покажут до 12 градусов тепла.

В субботу, 3 апреля, будет облачно. На севере пройдут небольшие осадки. Ночью в виде снега, днем - мокрого снега и дождя. В ночное время температура воздуха составит от -2 до +3, на крайнем севере до -7. Днем значительно потеплеет – до +7,+12 градусов.

В воскресенье, 4 апреля, также сохранится облачность. Зато осадков синоптики не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до 0,-5 градусов, днем поднимутся до отметки в +5,+11 градусов.

Также по прогнозам синоптиков в эти выходные не будет такого сильно ветра, как в предыдущие дни рабочей недели. Ветер преимущественно будет южным, и местами будет достигать максимум девять метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на апрель 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области. Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Среднем Урале во второй месяц весны (подробнее)