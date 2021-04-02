В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после гибели рептилий во время пожара в подпольном террариуме

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловская природоохранная прокуратура вместе с службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору начала проверку после гибели рептилий в пожаре. Подпольный террариум нашли спасатели во время тушения загоревшегося здания склада на Завокзальной, 31а в Екатеринбурге.

- Природоохранной прокуратурой совместно со специалистами территориального органа Россельхознадзора будет дана оценка соблюдения законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что по данным МЧС, огонь распостранился на площади 20 квадратных метров и повредил внутреннюю отделку подвального помещения складского здания, где и находился террариум.