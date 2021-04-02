Всем поставившим вакцину сегодня и завтра, нужно будет снова прийти в гипермаркет, чтобы поставить второй компонент прививки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 1 апреля, пункт вакцинации от коронавируса откроется в гипермаркете «О’КЕЙ» на Бабушкина, 2а. Вакцинация пройдет в два этапа. Сегодня горожане смогут сделать прививку 16:00 до 19:00. Завтра, 3 апреля, с 10:00 до 15:00.

Затем, через 21 день, всем поставившим вакцину нужно будет снова прийти в гипермаркет, чтобы поставить второй компонент прививки. Горожанам поставившим вакцину сегодня и завтра, выдадут направление на ревакцинацию и будут ждать в «О’КЕЙ» 23 апреля с 16:00 до 19:00 и 24 апреля с 10:00 до 17:00.

Перед введением вакцины, всех желающих привиться от коронавируса осмотрят терапевты ЦГКБ № 23.

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