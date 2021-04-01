В Нижнем Тагиле из-за ремонта моста на Циолковского изменятся маршруты автобусов

Сейчас идет обсуждение проекта с городскими перевозчиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле может временно измениться схема движения общественного транспорта. Это связано с закрытием на ремонт моста на улице Циолковского. Окончательное решение пока не приняли, сейчас идет обсуждение проекта с городскими перевозчиками. В качестве альтернативы предлагают выделение отдельной полосы для транспорта на улицах Индустриальная и Фестивальная, именно здесь можно будет обеспечить разворот. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Если мы поедем в общей полосе, мы не соблюдем расписания и нарушим все графики однозначно, - заявил представитель перевозчиков.

В ответ на это предложение мэр Нижнего Тагила предложил смоделировать схему обновленного движения транспорта и провести по этому поводу отдельное совещание. Напомним, работы на мосту на Циолковского начнутся 5 апреля и завершатся 11 мая.