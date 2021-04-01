В Екатеринбурге станцию «Геологическая» закрыли из-за найденного бесхозного предмета

Сейчас на месте создана зона безопасности для людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 1 апреля, автомобилисты и случайные прохожие недоумевали от оживления, которое происходило в районе торгового центра «Гринвич». Движение на перекрестке около цирка было перекрыто. Вход на станцию метро «Геологическая» также оказался заблокированным. Оказалось, что здесь нашли бесхозный предмет, свидетели тут же позвонили в полицию, которая прибыла по тревоге.

- Могу заверить, что ничего криминального в этой истории нет. Сотрудники полиции отреагировали на сигнал, поступивший от граждан. Сейчас на месте создана зона безопасности для людей, - прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

В данный момент идет проверка оставленного предмета. Если подтвердится, что его происхождение не является криминальным, оцепление сразу снимут.