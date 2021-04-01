Был замерзшим и голодным: в Екатеринбурге нашли парня, пропавшего после тренировки

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге добровольцы поискового отряда «Прорыв» нашли 16-летнего Евгения Левина, который вышел с тренировки ММА 29 апреля и пропал. Волонтеры сообщают, что найти молодого человека помогли свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения. Примечательно, что юношу нашли в подъезде жилого дома, он сильно замерз и был голодным.

- Женя нашелся, сейчас сидит рядом со мной. Его отвезут в полицию, чтобы он дал объяснения своему поступку, чуть позже его отпустят домой, - рассказывает руководитель отряда «Прорыв».

Семья Евгения Левина считается благополучной, ранее он не уходил из дома. Теперь сыщикам предстоит выяснить, что могло стать причиной исчезновения парня.