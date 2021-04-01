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Общество1 апреля 2021 16:35

Ройзман обжалует приговор по делу об участии в незаконных акциях

Политику присудили 40 тысяч рублей штрафа
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Евгений Ройзман не согласен с присужденным ему штрафом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обжалует приговор по делу об участии в незаконных январских акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, за которые ему присудили два штрафа. Апелляционную жалобу подала его защитник Юлия Федотова. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

40 тысяч рублей за участие в двух незаконных акциях Евгению Ройзману присудили 26 марта в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Политик заявил, что просто гулял по городу, чего ему запретить не могут.

Его защитница Юлия Федотова потребовала прекратить судопроизводство по обоим уголовным делам.