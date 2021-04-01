Главные здания Екатеринбурга подсветят синим цветом в поддержку людей с аутизмом

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург присоединится к акции «Зажги синим», посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие пройдет в эту пятницу, 2 апреля. Иллюминацию зажгут на здании городской администрации в 20:15 по местному времени, также огни появятся на фасаде театра балета «Щелкунчик», в театре юного зрителя и Ельцин центре. Подсветка будет использоваться до 6 утра следующего дня.

2 апреля в школах общего и дополнительного образования Екатеринбурга и Свердловской области пройдут традиционные «уроки доброты», на которых педагоги расскажут ученикам о том, что такое аутизм, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также неравнодушные жители города и региона смогут присоединиться к информационному флешмобу в социальных сетях и использовать тематическую «маску».