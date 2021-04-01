Первые валидаторы появятся в автобусах Екатеринбурга в апреле

Первые вадидаторы появятся в Екатеринбурге через пару недель Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апреле в общественном транспорте Екатеринбурга начнут тестировать систему валидаторов – устройств, при помощи которых можно оплатить проезд без кондуктора на входе в автобус.

- Мы доработали программное обеспечение для того, чтобы эти валидаторы позволяли использовать не только банковские карты, но и карты «Мир». Наличные на первом этапе будут принимать контролеры, от которых мы пока отказываться не будем. Потом посмотрим, сможет ли принимать деньги водитель, как это делают в Перми, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

По его словам, любые бесконтактные способы оплаты на валидаторах будут работать.

- Думаю, что недели через две горожане смогут испытать эти новинки на себе, - заключил Игорь Ощепков.

Напомним, что в 2021 году Екатеринбург закупит еще 60 новых автобусов по программе «Безопасные и качественные дороги», все они будут оснащены валидаторами. Об этом на радио «КП» также рассказал председатель городского транспортного комитета.