На Урале мужчина лишился двух автомобилей из-за долгов на таможне

Арест имущества в данном случае являлся законным методом взыскания пошлины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области у мужчины арестовали два автомобиля за то, что он не платил таможенные налоги. К тому моменту, когда в дело вмешалась транспортная прокуратура, уралец накопил больше 700 тысяч долга. На его адрес отправляли уведомления, в которых призывали погасить задолженность. Однако он эти просьбы проигнорировал.

- Задолженность по уплате таможенных платежей образовалась у участника внешнеэкономической деятельности, занимающегося реализацией непродовольственных товаров народного потребления, в связи с заявлением таможенному органу недостоверных сведений о характеристиках ввозимых товаров, - сообщают в транспортной прокуратуре Свердловской области.

Арест имущества в данном случае являлся законным методом взыскания пошлины. Если мужчина не пожелает отдавать долг, его автомобили передадут государству.