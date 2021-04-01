На Урале антимонопольщики оштрафовали банк за информационное насилие

Компания прислала на электронную почту заявителю рекламу, на получение которой он не давал согласия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское УФАС назначило Росгосстрах Банку штраф в 100 тысяч рублей, признав распространение рекламы без согласия адресата формой информационного насилия. Компания прислала на электронную почту заявителю рекламу, на получение которой он не давал согласия.

- Электронное письмо было распространено Банком с целью привлечения внимания к проводимой им акции и содержало контактные данные ПАО «Росгосстрах Банк», описание акции и сроки ее проведения. Указанная информация позволяет характеризовать письмо именно как рекламу, - рассказали в пресс-службе УФАС.

В банке объяснили, что ранее заявитель являлся их клиентом и подписывал согласие на обработку персональных данных. Однако такое согласие не является согласием на получение именно рекламы. В итоге УФАС посчитал вину банка доказанной и оштрафовал его. «Росгосстрах Банк» уплатил штраф в полном объеме без судебного обжалования, а также сообщил, что электронный адрес заявителя исключен из системы, с помощью которой была сделана ошибка.