Умолкнуть к уик-энду: связисты выяснили, как общаются свердловчане

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Мегафон"

Независимо от дня недели утренним чатам и звонкам горожане предпочтут вечерние беседы и общение в мессенджерах, потому что большая часть из них – «совы». Такими данными поделились в МегаФоне, изучив обезличенную информацию пользователей с помощью Big Data. Прочитайте интересные факты и сравните их со своими предпочтениями.

Екатеринбуржцы общительны с понедельника

Именно первый день недели самый популярный для разговоров. Меньше всего пользователи созваниваются в воскресенье. Этот выходной горожане, как правило, проводят онлайн. В вечернее время последнего дня недели объем интернет-трафика поднимается на максимум. Из социальных сетей в лидерах ВКонтакте и Instagram.

Мобильные «совы» обогнали «жаворонков»

Судя по мобильным биоритмам пользователей, в Екатеринбурге больше «сов», чем «жаворонков». Вечером количество звонков увеличивается в 3 раза по сравнению с утренними часами, а интернет-трафик в сети оператора возрастает на половину.

Пусть говорят: или кто качает, кто звонит

По статистике, женщины в 2 раза разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в то время как сильной половине человечества достаточно 7-10 тысяч. Мобильная статистика подтверждает этот факт: в этом году дамы на 1 час и 13 минут активнее мужчин разговаривают по телефону. При этом, сильный пол обгоняет их в интернете. Мужчины опережают женщин по трафику в глобальной сети на 10%. Представители полов сходятся в одном – они стали отправлять меньше смс-сообщений.

«Совы и жаворонки, мужчины и женщины, визуалы и аудиалы – независимо от различий все наши пользователи не представляют своей жизни без смартфона и быстрого мобильного интернета, и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни», - резюмировали в пресс-службе оператора.