В Екатеринбурге кибер-мошенники обманули пулеметчика, продававшего шины

Военный перешел по ссылке, которую прислали мошенники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военный-контрактник со специализацией стрелок-пулеметчик, стал жертвой кибер-преступников. Это произошло после того как мужчина решил продать на Avito всесезонные шины.

- В тот же день мужчине поступило сообщение с незнакомого номера. Неизвестный предложил отправить ему шины компанией «СДЭК», - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Неизвестный пообещал тотчас перевести пулеметчику деньги. Для этого он отравил ссылку. В ней нужно было ввести номер своей карты (якобы для получения денег). Как только это произошло, с карты военного списали 15 тысяч рублей.

Когда пулеметчик понял, что стал жертвой мошенников, то написал заявление в полицию.

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