Шутки в сторону: всего 17% работающих свердловчан рассказали, что в их компаниях принято разыгрывать друг друга 1 апреля

Реже всего первоапрельских шутников можно встретить в сфере закупок, среди административного персонала и юристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День смеха, 1 апреля, служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru опубликовала результаты опроса соискателей и узнала, как жители Свердловской области относятся к первоапрельским розыгрышам на работе.

Оказалось, что шутки на работе приветствуются редко - всего 17% работающих свердловчан рассказали, что в их компаниях принято разыгрывать друг друга 1 апреля. Интересно, что больше других розыгрыши любят рабочий персонал, представители сферы туризма и ресторанов, а также сотрудники сферы безопасности. Реже всего первоапрельских шутников можно встретить в сфере закупок, среди административного персонала и юристов.

Кроме того, по результатам опроса, 70% свердловчан, которых все таки разыгрывали коллеги, считают, что это было действительно смешно, еще 3% столкнулись с обидными шутками, а для 16% это было и не смешно, и не обидно. Интересно, что чаще всех обижаются на шутки коллег медики, а вот реже всех – руководители.

Свердловчане также рассказали о реальных розыгрышах на работе. Кто-то, например, 1 апреля, добавил в печенье для коллег зубную пасту вместо крема, а кто-то на рабочем туалете повесил табличку о том, что он работает только в другом здании, и это сработало. Нередко коллег разыгрывают, сообщая об увольнении, повышении зарплаты или гневе руководства.