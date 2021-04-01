Мошенники обманули екатеринбурженку на 300 тысяч рублей, обещая вернуть деньги за вклад в компанию Мавроди

Телефонные мошенники обманули 75-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники используют все более изощренные способы, чтобы выманить деньги из горожан. В этот раз злоумышленники обманули 75-летнюю женщину. Они сообщили пенсионерке, что она якобы должна была получить миллион рублей в качестве дивидендов за вклад в компанию Мавроди.

- Со слов звонившего, ее деньги никуда не исчезли, и все эти годы крутились на счете, приумножая капитал вкладчицы. Однако мужчина добавил, что получить указанные средства можно, оплатив пересылку из Москвы и соответствующую пошлину, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Затем с женщиной связался другой мужчина, который представился «специалистом» по международным переводам. Он объяснил ей, куда следует перевести деньги. Пенсионерка поверив мошенникам сняла все свои сбережения и через платежные терминалы перевела 328 тысяч рублей.

Силовики возбудили уголовное дело и разыскивают мошенников. В полиции напоминают, что при попытке незнакомцев под различным предлогом заставить сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником – сразу обращайтесь в полицию.