В Екатеринбурге появилась остановка с сеном и деревенскими рукомойниками

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В центре Екатеринбурга появился настоящий деревенский уголок. Стога с сеном, инструменты для уборки огорода, садовые бочки, дрова и рукомойники, в которых на самом деле налит санитайзер, разместили возле ТЦ «Пассаж». Такую остановку подарил городу телеканал ТНТ к выходу второго сезона популярного сериала «Жуки».

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

- Зрители увидят долгожданное продолжение истории о трех москвичах, которые попали на альтернативную службу в деревню Жуки, и встретятся с любимыми героями, представляющими две разные вселенные: продвинутую Москву и глухую деревню, - рассказали в пресс-службе ТНТ.

Сельские атрибуты останутся на остановке до 10 апреля. А первую серию второго сезона комедийного сериала «Жуки», который, по данным телеканала, стал самым успешным сериальным запуском 2019 года, покажут 5 апреля в 20:00.