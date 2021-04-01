Холдинг «РЖД» снизил цены на поездки в «Ласточках» из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

В скорых дневных поездах «Ласточка» на направлениях между Екатеринбургом и Пермью, Тюменью, Курганом до 25 декабря 2021 года будут действовать специальные тарифы на проезд. Оформить билет можно по цене от 395 рублей.

Акция распространяется на поезда №803/802 Екатеринбург – Пермь, №814/811 Екатеринбург – Тюмень и №849/850 Екатеринбург – Курган. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Подробные условия акции опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными предложениями.

«Ласточки» из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган курсируют ежедневно. Поезд №803/802 отправляется из столицы Урала в 17:51 (здесь и далее время местное), из Перми – в 06:42. Поезд №814/811 отправляется из Екатеринбурга в 17:36, из Тюмени – в 06:55. Поезд №850/849 отправляется из Екатеринбурга в 18:50, из Кургана – в 06:59.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Узнавать первыми обо всех скидках и специальных ценах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале «Скидки на поезд ФПК». Это оперативный источник информации о специальных предложениях для выгодных поездок между различными городами и регионами России. Подписаться на канал можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера Telegram название канала.

Электропоезд «Ласточка» – подвижной состав нового поколения. Очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

Для защиты здоровья пассажиров и противодействия распространению вирусных инфекций во всех поездах при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у проводника или на вокзале.