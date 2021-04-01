Меценаты закупили для Екатеринбурга 25 машин скорой помощи

Машины полностью укомплектованы оборудованием и готовы к выходу на линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд святой Екатерины закупил для Екатеринбурга 25 машин скорой помощи. Машины обошлись благотворителям в 122 миллиона рублей. Автомобили полностью укомплектованы оборудованием и готовы к выходу на линию. Сегодня, 1 апреля, их передали бригадам медиков Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф.Капиноса.

Каждая машина укомплектована аппаратом ЭКГ, автоматическим дефибриллятором, пульсоксиметром - всего 52 медицинских изделия для различных случаев. Помимо этого, автомобили собраны на укороченной базе, чтобы увеличить проходимость во дворах.

- Мы получаем такой замечательный подарок от Фонда святой Екатерины - оснащенные по самом последнему слову техники автомобили скорой медицинской помощи. Сейчас они уже выходят на линию. Хочу сказать слова благодарности учредителям фонда, 2020 год показал - они всегда приходят на помощь вовремя, - рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Это уже вторая партия машин, которую передали городу меценаты и учредители фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. В прошлом году в самый разгар пандемии коронавируса они закупили 30 машин скорой медицинской помощи.

Напомним, что благодаря пополнению автопарка фондом, водителей скорой Екатеринбурга, ранее переведенных на аутсорсинг из-за дефицита машин, сегодня вернули в штат минздрава.