Жители Нижнего Тагила выберут объекты для благоустройства в 2022 году

На выбор для голосования представили четыре варианта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила с 26 апреля по 30 мая будут выбирать городские объекты, которые будут благоустраивать в 2022 году. Голосование проведут на общероссийской платформе 66.gorodsreda.ru, а также в пяти пунктах, которые оборудуют в торговых центрах и общественных местах. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В список для голосования включат четыре объекта:

1. Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари по нечетной стороне.

2. Парк культуры и отдыха металлургов (первый этап)

3. Лесопарковая зона «Пихтовые горы» (второй этап)

4. Общий двор по Черноисточинскому шоссе в районе домов 15, 15 а и б, 17 и 19.