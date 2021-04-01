В Екатеринбурге 16-летний парень не дошел до дома после тренировки

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге 16-летний парень вышел с тренировки по ММА и пропал. Сейчас Евгения Левина ищут полицейские и волонтеры поискового отряда. Поиски ведутся уже четвертый день.

- Семья благополучная, раньше он не пропадал. Заявление в полицию уже написано, наш личный состав поднят, сейчас собираем волонтеров. Скорее всего, поедем на место исчезновения, будем общаться с тренером. Семья хорошая, мама очень сильно переживает, - рассказали волонтеры «Прорыва».

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: спортивное.

Цвет глаз: серые.

Цвет волос: русые, стрижка «ежик».

На момент пропажи был одет: куртка с капюшоном черного цвета с надписью на груди белого цвета «DIST RICT», спортивные штаны серого цвета, кроссовки белого цвета фирмы «Nike».

Если вы знаете, где может находиться Евгений, сообщите руководителю поискового отряда Наталии - 89000440220 или в полицию по телефонам 8(343)356-42-04 либо 102 (02).