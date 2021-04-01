Мужчина, организовавший лагерь, позиционировал себя как тренер по боевым искусствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на организатора детского спортивного лагеря завели уголовное дело. В организации нашли множество нарушений. По данным прокуратуры, мужчина оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности, при организации лагеря для подростков.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что договор на оказание медицинских услуг, медицинского сопровождения спортивных сборов несовершеннолетних с организациями здравоохранения не заключен, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области. - В трехэтажном здании, где располагался лагерь, допущено множество нарушений требований законодательства, оказывались услуги несовершеннолетним, не отвечающие требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической, противоэпидемической безопасности.

Спортивный лагерь на улице Шатровая был открыт в январе 2021 года. В него набирали мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет. Мужчина позиционировал себя как тренер по боевым искусствам. Он заключил с родителями договоры оказания услуг по организации спортивных сборов и набрал в лагерь 25 подростков. Всего мужчина получил с родителей более 600 тысяч рублей.