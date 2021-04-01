В Екатеринбурге введут одностороннее движение на участке улицы Серафимы Дерябиной

Знаки, предупреждающие об одностороннем движении, установят в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по просьбе горожан введут одностороннее движение транспорта по внутриквартальному проезду от улицы Зоологической до улицы Серафимы Дерябиной.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети заблаговременно предупреждает водителей об изменениях, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Дорожные знаки, регулирующие одностороннее движение на участке от въезда на территорию Областной детской клинической больницы № 1 на улице Серафимы Дерябиной, 32/1 до подъезда к дому на улице Серафимы Дерябиной, 30б МБУ «Центр организации движения» установит в ближайшее время.