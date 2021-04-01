На каждом сидении ремень и кнопка: учеников 55 школы из Академического теперь будет привозить на уроки автобус

Забирать школьников автобус будет на остановке Академика Сахарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родителям учеников начальной школы № 55 в Екатеринбурге теперь не придется отвозить детей в школу на общественном транспорте. С сегодняшнего дня начал курсировать автобус, который пять дней в неделю будет забирать учеников на остановке Академика Сахарова и привозить к зданию учебного заведения на улице Городская, 2 «б». Автобус будет приезжать на остановку в определенное время, и стоять на ней, пока все дети рассядутся по местам.

Теперь ученикам 55 школы из Академического не придется долго стоять на остановке, чтобы дождаться транпорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для того чтобы детям добраться из Академического до школы уходило достаточно много времени. Дети мерзли на остановках, и в целом было неудобно. Администрация города приняла решение выделить автобус, чтобы он собирал всех детей с остановки в Академическом. Детей будут привозить в школу и также развозить после обучения до остановок, рядом с их местом проживания, - рассказала инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Наталья Некрасова.

Желтый автобус марки ПАЗ Vector Next оснащен тахографом и аппаратурой спутниковой связи ГЛОНАСС, в соответствии со всеми требованиями. Наверху на нем есть специальный желтый проблесковый маячок, который включается, когда автобус в движении. Каждое сидение оборудовано ремнем безопасности и специальной кнопкой.

На каждом сидении есть ремень безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Если ребенок вдруг почувствовал себя плохо, он нажимает на эту кнопку, она срабатывает и водитель делает остановку, - добавила Наталья Некрасова.

Школьный автобус рассчитан на 25 мест. Чтобы привезти всех учеников начальной школы на уроки, он будет совершать два рейса перед занятиями и два - после.