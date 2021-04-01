Екатеринбург занял пятое место среди самых смешных городов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в десятку самых смешных городов России. Опрос к Дню смеха, который отмечается 1 апреля, провел в соцсетях сервис бронирования жилья TVIL.RU. По его итогам столица Урала набрала 11.11 % голосов и попала на пятое место.

Лидером оказался Челябинск. За него проголосовали 22,22% респондентов. На втором месте – Анапа, 14.81 %. «Бронзу» получает Евпатория. 11.11 % участников опроса считает, что в популярном крымском курорте живут самые жизнерадостные и задорные люди.